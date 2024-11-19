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«Виртуальный помощник» билайна станет бесплатным для всех клиентов

Все клиенты билайна получат базовую версию «Виртуального помощника»

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

«Виртуальный помощник» станет бесплатным по умолчанию для всех клиентов, рассказал генеральный директор билайна Сергей Анохин в рамках межотраслевой конференции «Ведомостей» и билайн бизнес «Безопасность клиента на первом месте».

«В начале 2025 года мы планируем подключить базовую версию сервиса «Виртуальный помощник» всем клиентам билайна — по умолчанию он станет доступен бесплатно на всех тарифах», — сказал он.

Анохин отметил, что на данный момент сервис необходимо активировать в мобильном приложении самостоятельно.

Напомним, «Виртуальный помощник» билайна защищает от спама и мошенников в звонках и мессенджерах. Также он может ответить на звонок, записать разговор или расшифровку.

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