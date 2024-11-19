СберСеллер определил новые векторы развития на Национальном рекламном форуме

СберСеллер в 2025 году откроет Лабораторию изучения внимания и посвятит весь год этому феномену. Об этом на главной стратегической сессии восьмого Национального рекламного форума рассказала гендиректор сейлз-хауса Наталья Дмитриева.

По ее словам, это связано с тем, что будущее наступает настолько стремительно, что его уже надо не предсказывать, а изучать.

«Все стремительно меняется. Сейчас наличие рекламного инвентаря больше не гарантирует привлечение внимания пользователей. Более того, из-за его дефицита многие стали увеличивать количество рекламы в единицу времени, и это привело к снижению доверия аудитории, которая устала и не хочет делать выбор в этом инфошуме», — сказала Дмитриева.

Он уточнила, что в СберСеллере считают необходимым не наращивать количество, а работать с качеством и искать, где находится фокус внимания.

«Нужно досконально изучать среды, куда оно направлено, строить гипотезы, проводить исследования и, главное, очень бережно относиться к потребителю. Все это порождает новый термин – экономика внимания. Кто ее изучает, тот и будет развивать свой бизнес», — добавила топ-менеджер.

Как подчеркнула Дмитриева, сейчас лидером по вниманию потребителей является Telegram. По ее словам, площадка превратилась из мессенджера в гибрид социальной сети и контентной платформы. Она отметила, что СберСеллер запустит в декабре биржу блогеров в Telegram, следуя за этим трендом. По мнению Дмитриевой, к блогерам нужно относиться не как к инвентарю, а как к людям.

Также гендиректор СберСеллера рассказала, что сейлз-хаус активно внедряет искусственный интеллект во внутренние процессы. Она уточнила, что, согласно исследованиям этого года, люди более позитивно реагируют на рекламные сообщения, созданные с участием ИИ.

Еще одним важным трендом, по мнению Дмитриевой, стал «шопотейнмент». По ее словам, сейчас шопинг стал развлечением, тайм-киллером и чаще всего импульсной покупкой, которая выходит за рамки e-com. В связи с этим сейлз-хаус планирует разрабатывать инструменты для предложения покупок в других средах.

Напомним, восьмой Национальный рекламный форум прошел в Москве с 13 по 15 ноября. Его генеральным партнером выступил СберСеллер.