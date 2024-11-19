Частная энергокомпания Эн+ названа одним из крупнейших российских инвесторов

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ стоит среди «Крупнейших компаний-инвесторов России 2024» в соответствующем рейтинге, сообщается на сайте Forbes.

По данным Forbes, в 2023 году инвестиции Эн+ достигли 126,1 млрд рублей (рост за год на 6,4%). Также Эн+ вошел в тройку крупнейших энергетических компаний-инвесторов России.

Аналитики Forbes отметили, что Эн+ сохраняет стабильно высокий уровень инвестиций, развивая производственные мощности. Значительная часть активов холдинга в энергетическом и металлургическом сегментах сосредоточена в Сибири.

Холдинг построит 3 новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском (Иркутская область), а на гидроэлектростанциях компании реализуется программа «Новая энергия».

Также аналитики отметили, что Эн+ активно помогает развивать регионы ответственности и реализует образовательные проекты подготовки кадров. Всего в 2023 году Эн+ направил на социальные проекты более 5,3 млрд рублей, а на проекты охраны окружающей среды – 17.6 млрд рублей.

При формировании рейтинга аналитики учитывали совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2023 году.