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Х5 Group и Центросоюз инвестируют в сельские магазины

В тысяче сельских магазинов по всей России расширят ассортимент

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X5 Group

Продуктовая розничная компания Х5 Group и некоммерческая организация Центросоюз подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предполагает развитие сельских магазинов «КООП» по франшизе «ОКОЛО». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

При поддержке «ОКОЛО» в течение трех лет тысяча сельских магазинов по всей России заменит торговое оборудование, расширит ассортимент и займется повышением квалификации сотрудников. Сумма инвестиций составит 1 млрд рублей.

Соглашение подписали управляющий директор «ОКОЛО» Игорь Плетнев и председатель Совета Центрального союза потребительских обществ России Дмитрий Зубов.

Генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман отметил, что франшиза «ОКОЛО» позволяет независимым магазинам улучшить экономические показатели благодаря доступу к современным технологиям и компетенциям, которыми обладает Х5, а также к поставкам товаров из ассортиментной матрицы Х5 по привлекательным ценам.

«Для нас особенно важно, что сотрудничество с «Центросоюзом», наряду с экономическими выгодами для обеих сторон, внесет значительный вклад в улучшение качества жизни миллионов людей, проживающих в сельской местности и труднодоступных районах России — там, где продолжают работать более 25 тыс. магазинов потребительской кооперации», — подчеркнул Игорь Шехтерман.

Председатель совета «Центросоюза» Дмитрий Зубов рассказал, что кооперативные магазины обеспечивают сельских жителей не только всеми необходимыми товарами и продуктами для жизни, но и представляют продукцию из местного сырья, изготовленную как кооператорами, так и партнерами — местными производителями, КФХ, фермерами.

«Сотрудничество с крупнейшей федеральной сетью даст нам доступ к широкому ассортименту товаров по доступным ценам, современным технологиям и возможности модернизации торгового пространства. Это положительно скажется на экономических показателях работы кооперативных магазинов и, конечно, результаты нашего сотрудничества по достоинству оценят покупатели.  Мы приближаем качество обслуживания на селе к городскому уровню», — добавил Дмитрий Зубов.

Сейчас под брендом «ОКОЛО» в 18 регионах Российской Федерации работают 789 магазинов. Розничная сеть системы потребительской кооперации России объединяет 25 тыс. магазинов, 3 тыс. складов и 43 торговых базы, из которых более 70% расположены в сельской местности. Оборот кооперативной торговли в прошлом годы году достиг 127 млрд рублей.

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