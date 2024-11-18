В Альфа-Банке разыграют автомобиль для предпринимателей

Альфа-Банк запустил в интернет-банке игру для предпринимателей — «Звезда бизнеса». Главным призом станет автомобиль Hongqi HS5. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Принять участие в игре смогут предприниматели, которые сотрудничают с Альфа-Банком больше трех месяцев.

Чтобы начать игру, необходимо запустить звезду. Она пройдет через препятствия и упадет в случайную ячейку с призами. Среди них — дополнительный кэшбэк и баллы программы лояльности «Деньги сверху», подписки на переводы и сервисы банка, скидки от партнеров, а также смартфоны и ноутбуки.

Чтобы накопить больше звезд, предпринимателям нужно будет выполнять задания. Чем чаще запускать звезды, тем выше шансы выиграть главный приз.

Директор малого и микробизнеса Денис Осин отметил, что малый бизнес имеет важное значение в экономике страны.

«Перед Новым годом мы даем клиентам возможность отдохнуть с пользой, зажечь настоящие бизнес-звезды, вдохновиться, получить настоящие призы и баллы лояльности, а также выиграть суперприз», — заявил он.

Приз разыграют в конце декабря.