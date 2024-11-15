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«Аэрофлот» повысит зарплаты бортпроводников в 2025 году

Заработная плата бортпроводников «Аэрофлота» увеличится в среднем на 30%

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Аэрофлот

Заработная плата бортпроводников «Аэрофлота» будет увеличена в среднем на 30% с 1 марта 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что при этом система оплаты труда будет пересмотрена.

«Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов, а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда», — говорится в сообщении.

Так, расчетная заплата за полностью отработанный месяц составит для бортпроводников при налете 60 ч. в месяц составит 138 тыс. рублей, при налете 65 ч. в месяц — 151 тыс. рублей, а при налете 85 ч. в месяц — 185 тыс. рублей.

В свою очередь, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем, расчетная заплата при налете 60 ч. в месяц составит 178 тыс. рублей. При этом при налете 65 ч. в месяц она составит 194 тыс. рублей, а при налете 85 ч. в месяц — 242 тыс. рублей.

Ранее «Аэрофлот» повысил зарплаты командиров воздушных судов и вторых пилотов в среднем на 30%. Отмечается, что документы о пересмотре заработной платы с 1 октября были подписаны в июле. При этом повышенный расчет пилоты получили в выплату уже за октябрь.

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