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Альфа-Банк запустил сервис аналитики для продавцов на маркетплейсах

Продавцам маркетплейсов станет удобнее заниматься развитием бизнеса

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Альфа-Банк

Альфа-Банк запустил сервис аналитики Альфа-Селлер для продавцов на маркетплейсах. Об этом сообщается на сайте банка.

Отмечается, что сервис поможет найти перспективные ниши, а также с помощью нейросетей умеет создавать описание товаров. Кроме того, Альфа-Селлер изучает категории и лидеров рынка.

«Мы предлагаем предпринимателям не только самые выгодные финансовые условия, но и делаем все, чтобы им было удобно развивать свой бизнес. Данный сервис дает полный набор аналитики продаж на маркетплейсах», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

По его словам, инструментов сервиса будет достаточно, чтобы оперативно запустить торговлю, а также сделать продажи эффективнее.

В Альфа-Банке уточнили, что сервис поможет селлерам без опыта запустить продажи на Wildberries и Ozon. Кроме того, впервые на рынке эта функция стала доступна на «Авито».

В свою очередь, селлерам с опытом сервис поможет с анализом рейтинга товаров и процента выкупа, рассчитать поставки, а также продвинуть карточки товаров в топ. Помимо этого, сервис может управлять кабинетом продавца на Wildberries и «Авито».

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