Альфа-Банк стал участником China International Import Expo в Шанхае

Альфа‑Банк первым из российских банков стал участником крупнейшей выставки импорта China International Import Expo в Шанхае, сообщает пресс-служба банка.

На мероприятии собрались 3500 компаний со всего мира, а также десятки тысяч предпринимателей из Китая, Сербии, Бразилии, Перу, Вьетнама, Малайзии, Пакистана, Шри-Ланки, Беларуси, Индонезии и других стран.

Как отметил Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа‑Банка, банк всегда занимал лидирующие позиции по внешнеэкономической деятельности. Он напомнил, что в этом году Альфа‑Банк получил международный рейтинг от одного из крупнейших китайских агентств. Кроме того, Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) признала банк самым технологичным.

«С нами сотрудничает более 2 тыс. китайских компаний, мы проводим отраслевые форумы в России и Китае. Мы стремимся стать банком первого выбора по работе с Китаем и активно помогаем российским компаниям эффективно вести бизнес с Китаем. А принимая участие в таких значимых мировых событиях, банк становится еще ближе к клиентам», — добавил Воейков.

Отмечается, что Альфа‑Банк стал единственным из российских банков открывшим на выставке собственное пространство. Там представлена информация об особенностях внешнеэкономической деятельности между Россией и Китаем.

Также на стенде можно было узнать о расчетах, услугах и сервисах по ВЭД, особенностях логистики и закупках из Китая. Кроме того, в пространстве банк бесплатно предоставлялись услуги переводчика для российских участников.

Для клиентов Альфа‑Банка была организована бизнес-экскурсия по выставке, в которую были включены встречи с топ-менеджментом международных компаний. Помимо этого, банк организовал для участников мероприятия бизнес-ужин, где можно было узнать о новых изменениях валютного законодательства, расчетах, особенностях ведения бизнеса между двумя странами.