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Эксперты признали фальшивыми около половины скидок на распродажах

«Известия»: половина скидок на распродажах оказалась фейком

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почти половина скидок на российских распродажах, в том числе ежегодной акции «11.11», оказались фейком. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Ежегодно 11 ноября проходит крупнейшая распродажа года, приуроченная к Всемирному дню шопинга. Обычно распродажа длится до 13 ноября, а потом цены возвращаются к своему привычному уровню.

По словам источников издания, некоторые продавцы за месяц до начала распродаж выставляют товар с заведомо высоким ценником. А после применения «скидок» их стоимость снижается до среднего уровня.

«Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки», — объяснила аналитик Эльдара Муртазина.

Она отметила, что такой прием используют не только с дорогими товарами, но и с продуктами и блюдами, например, кофе.

Ранее россиянам рассказали, как не стать наживкой для мошенников в период больших скидок.

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