В России запустили бесплатный образовательный курс по цифровым финансовым активам

Альфа-Банк с собственной платформой по работе с цифровыми финансовыми активами «А-Токен» совместно с Центром студенческого дополнительного профессионального образования Финансового университета при правительстве РФ StudUp запустили бесплатный образовательный курс по ЦФА. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Во время очного курса «Цифровые финансовые активы как нашумевший тренд: что и как токенизировать» эксперты Альфа-Банка расскажут студентам университета об инфраструктуре и участниках рынка ЦФА.

Слушатели ознакомятся с юридической базой, трендами и механизмами регулирования этой области.

Среди преподавателей — директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон и руководитель платформы «А-Токен» Анна Шаповалова.

Авторы курса поделятся реальными кейсами, позволяющими понять разницу между цифровыми финансовыми активами и классическими финансовыми инструментами, а также объяснят нюансы структурирования сделок, включая маркетинг и партнерскую дистрибуцию, классификацию рисков, бухгалтерский и налоговый учет цифровых прав.

Цель курса — дать слушателям всестороннее понимание функционала и возможностей ЦФА, а также научить правильно использовать эти инструменты в бизнесе, пояснили в барке.

После пройденного обучения студенты представят свои групповые проекты. Защита будет проходить в офисе Альфа-Банка. Авторы лучших получат приглашение на работу.

Занятия начнутся 19 ноября и будут проходить два раза в неделю в корпусе Финансового университета на Ленинградском проспекте.

Денис Додон отметил, что развитие инноваций невозможно без человеческого капитала.

Он подчеркнул, что банк будет делиться своей экспертизой и формировать новое поколение профессионалов в области ЦФА.

«Студенты — это будущее рынка, будущие инвесторы, эмитенты и сотрудники, которые будут определять его развитие. Такой курс в одном из ведущих финансовых вузов страны предоставляет уникальную возможность для талантливой молодежи углубить свои знания и понять, как эффективно использовать цифровые финансовые активы в реальном бизнесе», — сказал директор по инновациям Альфа-Банка.

Напомним, в феврале 2023 года Альфа-Банк запустил платформу цифровых финансовых активов «А-Токен». Первая сделка состоялась через 3 недели. К сегодняшнему дню на площадке состоялось более 470 выпусков ЦФА.