МТС стала лидером в области цифровой безопасности по версии J`son & Partners Consulting

Компания МТС заняла первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи, составленном агентством J`son & Partners Consulting. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Для изучения предложений крупнейших экосистем и операторов связи в области цифровой безопасности абонентов и пользователей аналитики J`son & Partners Consulting провели сравнительный анализ функциональности и комплексности сервисов цифровой безопасности восьми основных игроков рынка.

Второй год подряд МТС набрала самый высокий балл среди участников по наполнению, функциональности и разнообразию цифровой безопасности.

Эксперты отметили, что МТС имеет наиболее комплексное предложение в сегменте антиспам-сервисов за счет наиболее разнообразного набора функциональности.

В агентстве J`son & Partners Consulting констатировали, что за последний год в России активно развиваются сервисы по противодействию мошенничеству.

Игроки рынка запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных.

Так, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» (голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора), а также предлагает сервис «Оценка рейтинга безопасности пользователя».

В приложении МТС эта функция показывает уровень безопасности пользователя в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зеленым цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

Кроме того, в МТС, Сбер, Т2 доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Эксперты J`son & Partners Consulting отмечают, что в России активно развиваются сервисы, касающиеся цифровой безопасности абонентов.

В исследовании говорится, что наличие антиспам-функциональности становится уже привычным — она в той или иной степени есть у всех игроков рынка.

Аналитики также обращают внимание на развитие блока сервисов, направленных на борьбу с мошенническими действиями, а также сервисов по защите финансовых данных.

Появляются такие новые направления, как усиление цифровой защиты абонентов и пользователей экосистем за счет возможностей антивирусного ПО, приходят к выводу аналитики.