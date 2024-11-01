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Сумма штрафов Google в России в тысячи раз превысила мировое богатство

WP: сумма иска телеканалов РФ к Google в разы превысила объем мирового богатства

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Reuters

Сумма иска российских телеканалов к Google в тысячи раз превысила размер всего накопленного в мире богатства, сообщает газета The Washington Post (WP).

В деле о блокировке аккаунтов на видеохостинге YouTube проходит 17 каналов. В их числе — «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24». Компании потребовали от Google компенсацию в размере двух ундециллионов рублей. Речь идет о сумме с 36 нулями.

Совокупное богатство всего мира в 2024 году оценивается в $477 трлн или порядка 46 квадриллионов рублей (15 нулей), свидетельствуют подсчеты компании The Boston Consulting Group.

Штраф продолжает расти каждый день из-за просрочек выплаты. По оценкам аналитиков, скоро размер задолженности американской компании может достичь гугола — единицы со 100 нулями. Именно это число вдохновило название поисковой системы Google.

Ранее в США рассказали о лазейке для взыскания с Google двух ундециллионов рублей.

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