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ПСБ поддержит развитие Карелии и регионального спорта

Председатель ПСБ Фрадков заявил о готовности банка помогать Карелии развиваться

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Пресс-служба ПСБ

ПСБ готов продолжать сотрудничать с республикой Карелия и участвовать в дальнейшем развитии промышленного потенциала региона, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочей встречи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Петр Фрадков также провел встречу с министром образования и спорта Республики Карелия Романом Голубевым, президентом Карельской Региональной Федерации легкой атлетики Сергеем Воробьевым,​ ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным.

Участники обсудили вопросы развития легкой атлетики в регионе и возможные меры поддержки общественной организации.

«ПСБ успешно поддерживает популярные массовые спортивные мероприятия, а также реализует собственные проекты для развития спортивной инфраструктуры и популяризации спорта. Мы накопили огромный опыт подготовки и реализации спортивных мероприятий, и уверен, он найдет хорошее применение в республике при поддержке ее руководства», — отметил Фрадков.

По словам Парфенчикова, Карелия заинтересована в том, чтобы стать одним из центров развития легкой атлетики на Северо-Западе.

«Республика обладает для этого всеми необходимыми компетенциями. Это касается не только детско-юношеского спорта, но и спорта высших достижений», — сказал он.

Участники встречи также посетили некоторые городские объекты, среди которых легкоатлетический манеж Петрозаводского государственного университета, универсальный легкоатлетический стадион «Юность» и Центральный республиканский стадион «Спартак».

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