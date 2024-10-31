В СберСеллере рассказали, как сфокусировать аудиторию на продуктах брендов

Внимание потребителя — это суперценность, которая стимулирует рост и энергию любого бизнеса. Об этом, выступая на конференции Symposium*2024 в Марокко, заявила директор по развитию партнерских отношений и коммуникациям СберСеллера Кристина Лайус. Эксперта цитирует пресс-служба СберСеллера.

На пленарной сессии «Поглотители энергии: что и как может вернуть силу в индустрию рекламы», Кристина Лайус констатировала, что растущая инфляция медиаканалов и высокая динамика роста конкуренции брендов в диджитал-пространстве привела к потере эффективности. Эксперт рассказала, какими способами бизнесу нужно ее возвращать.

По ее словам, бренды начали ориентироваться на демократичные по цене возможности коммуникации, что естественным образом привело к потере качества. В итоге аудитория начала уставать от рекламного шума и стала вообще уходить от сложного выбора.

«В этой ситуации СберСеллер начал изучать феномен внимания и видит его как комплекс инструментов по возвращению потребителя в диалог с брендами», — рассказала Кристина Лайус.

Она отметила, что в любой рекламной коммуникации необходимо учитывать сразу несколько показателей и метрик — время внимания аудитории, viewabillity, креатив, контекстуальный и аудиторный таргетинг. Это поможет брендам сфокусировать внимание потребителя.

На сессии, посвященной рекламной энергии, исполнительный директор технологической маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерами Perfluence Екатерина Бокова вместе с коллегами из МТС Ads, Digital Alliance, Magnetto.pro и Weborama обсудила инсайды, идеи и инструменты для эффективного продвижения.

Также она рассказала, как блогеры помогают брендам в росте маркетинговых показателей.

По словам Боковой, аудитория становится более вовлеченной, когда реклама персонализирована и адаптирована под ее интересы и ежедневный контекст. В то же время адресное ограниченное предложение (скидка или оффер) увеличивает скорость принятия решения, уточнила она.

Бокова подчеркнула, что все эти «законы рекламной энергии» легко реализовать с помощью гибкого партнерства бренда с блогерами.

Symposium*2024 — выездное деловое отраслевое мероприятие, на котором эксперты индустрии обсуждают вопросы развития современных маркетинговых и коммуникационных стратегий для эффективного развития брендов.

Сейлз-хаус СберСеллер выступил индустриальным партнером конференции.