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В работе приложения Т-Банка обнаружен сбой

Downdetector: о сбое в банковском приложении «Т-Банк» сообщили пользователи

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

О сбое в работе в банковском приложении «Т-Банк» сообщили пользователи. Ситуацию со сбоем отслеживает также сервис Downdetector.

Пользователи сервиса отмечают, что на данный момент не работает вход в приложение — большинство сообщений о проблемах появились около 01:00 по мск. Известно также, что сбой отмечен в работе мобильного приложения в целом, а также сайта и личного кабинета клиента банка.

Судя по отзывам, наибольшие проблемы испытывают жители Москвы, Московской области и Ленинградской области.

До этого у части российских пользователей сервиса коротких видео TikTok произошел сбой доступа к сервису.

23 октября сообщалось, что среднестатистический пользователь TikTok становится «зависимым» от приложения всего через 35 минут использования. Эти данные приводятся в судебных документах по иску штата Кентукки, который обвиняет TikTok в том, что видеоприложение предназначено для вызывания привыкания у детей и вреда их психическому здоровью.

Ранее сообщалось, что TikTok уволил сотни сотрудников и заменил их искусственным интеллектом.

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