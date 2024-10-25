В ЦБ РФ не исключили дополнительного повышения ключевой ставки до конца года

Центральный банк РФ не исключает возможность дополнительного повышения ключевой ставки в декабре 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы допускаем возможность дополнительного повышения [ключевой] ставки», — сказала она.

По словам специалиста, Банк России будет принимать решения в зависимости от поступающих данных о ситуации в экономике. В том числе речь идет о сведениях, касающихся темпов роста кредитования в стране и инфляционных ожиданий.

25 октября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Представители финансового регулятора связали данное решение с текущим уровнем инфляции в государстве, который складывается выше прогноза.

В тот же день Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на период с 2024 по 2026 год. До этого прогноз средней ключевой ставки на текущий год составлял 16,9-17,4%, но его повысили до 17,5%. Показатели по 2025 и 2026 годам изменили с 14-16% до 17-20% и с 10-11% до 12-13% соответственно.

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на повышение ключевой ставки до 21%.