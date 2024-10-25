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Сбер представил новую версию GigaChat

GigaChat Сбера научили поддерживать контекст в многошаговых диалогах

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Shutterstock

Сбер представил новую версию нейросетевой модели GigaChat, способной поддерживать контекст в многошаговых диалогах и увеличенную скорость ответов, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь GigaChat обладает более экспертными знаниями в различных областях. Разработчики обновили и расширили обучающие датасеты. Согласно открытым датасетам GSM8K и MATH, качество решения математических задач нейросетевой модели выросло на 25%.

Также теперь пользователи могут отправить иллюстрацию, а сервис использует ее как дополнительный контекст. GigaChat распознает печатный и рукописный текст, формулы, графики и таблицы.

«GigaChat MAX дает совершенно новый уровень взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом. Это и бесплатный помощник, и собеседник, соавтор и консультант, доступный всем круглосуточно с любого устройства. Модель стала еще быстрее, удобнее и полезнее для всех, что дает каждому жителю России новые возможности для развития своего потенциала», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

В ближайшее время сервис станет доступен для бизнеса через облачное API. Это позволит использовать модель для решения еще большего количества сложных и разнообразных бизнес-задач, например, в маркетинге — поможет обобщить отзывы на товар, сделает рерайт пресс-релиза, подготовит статью в заданном стиле.

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