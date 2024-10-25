В России заметили неожиданную тенденцию среди микрозаемщиков

Российские микрозаемщики стали более бережливыми: доля клиентов МФО с вкладами в банках за год выросла с 15,5% до 20,3%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Webbankir.

Таким образом, каждый пятый микрозаемщик имеет хотя бы один вклад в банке. При этом треть опрошенных из этой группы рассказали, что хранят средства на двух и более вкладах.

«Традиционно считается, что клиенты МФО не склонны к сбережениям, но исследование показывает обратное. Они видят, насколько выросли за последнее время ставки по банковским депозитам, и стараются использовать эту возможность», — отметили аналитики.

Деньги на банковском вкладе считаются совместным имуществом супругов и подлежат разделению при разводе, также как недвижимость, предметы искусства, техника. Более того, даже криптовалюта принадлежит обоим супругам.

Ранее были названы два самых выгодных способа вложений в 2024 году.