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В России заметили неожиданную тенденцию среди микрозаемщиков

Webbankir: каждый пятый микрозаемщик имеет хотя бы один вклад в банке

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Depositphotos

Российские микрозаемщики стали более бережливыми: доля клиентов МФО с вкладами в банках за год выросла с 15,5% до 20,3%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Webbankir.

Таким образом, каждый пятый микрозаемщик имеет хотя бы один вклад в банке. При этом треть опрошенных из этой группы рассказали, что хранят средства на двух и более вкладах.

«Традиционно считается, что клиенты МФО не склонны к сбережениям, но исследование показывает обратное. Они видят, насколько выросли за последнее время ставки по банковским депозитам, и стараются использовать эту возможность», — отметили аналитики.

Деньги на банковском вкладе считаются совместным имуществом супругов и подлежат разделению при разводе, также как недвижимость, предметы искусства, техника. Более того, даже криптовалюта принадлежит обоим супругам.

Ранее были названы два самых выгодных способа вложений в 2024 году.

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