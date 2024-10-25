Стоимость парковочного места в Москве впервые превысила 3 млн рублей

В новостройках «старой» Москвы сегодня продается 11 660 машиномест (без учета элитных проектов). За год этот показатель сократился на 24%, за три года – на 20%. Средняя стоимость машиноместа впервые достигла 3,07 млн рублей (+5% за год и +39% за три года). Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Доля машиномест в новостройках массового сегмента составляет 29% (3 360 шт.), бизнес-класса – 61% (7 178 шт.), премиум-класса – 10% (1 122 шт.).

«Стоимость парковочных мест растет опережающими темпами. Так, цена квартир и апартаментов в новостройках «старой» Москвы (без учета элитного сегмента) за год выросла на 13%, а за три года – на 24%», — отметил Сырцов.

Директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова добавила, что средняя стоимость машиномест в элитном классе составляет 12,5 млн рублей, в делюкс-классе – 18,7 млн рублей. По словам эксперта, в таких паркингах зачастую предусмотрена расширенная площадь для нестандартных габаритов (свыше 20 кв. м), увеличенная дистанция между местами, «умная» видеосистема распознавания номеров и безопасности, системы вентиляции, обеззараживания воздуха и температурного контроля.

«По статистике, в новостройках «старой» Москвы на четыре-пять сделок по покупке квартир на ранних этапах реализации приходится одно приобретенное машиноместо. Дело в том, что спрос на машиноместа не синхронен со спросом на жилье. Во-первых, часто девелоперы открывают продажи машиномест на более поздних этапах реализации проектов. Во-вторых, клиенты, вносящие первоначальный взнос за ипотеку, как правило, переносят покупку парковочного места на один-два года. Тем не менее, спрос на машиноместа в большинстве сегментов стабилен», — заключил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

По подсчетам аналитиков «Метриум», клиенты первичного рынка «старой» Москвы за минувший год приобрели 15 512 машиномест по договорам долевого участия (ДДУ). Для сравнения, за этот же период совершена 68 195 сделка по ДДУ с квартирами и апартаментами.

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