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«Роснефть» повысит эффективность гидроразрыва пласта

«Роснефть» смогла сократить срок строительства скважин

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Пресс-служба «Роснефти»

«Самотлорнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») сократил срок строительства скважин с проведением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) до пяти суток, сообщает пресс-служба компании.

Компания смогла сократить время с 47 до 42 суток благодаря использованию отечественных муфт ГРП новой модификации.

В «Роснефти» отметили, что компания систематически развивает отечественные технологии.

Конструктивная особенность новых муфт позволила обеспечить герметичность горизонтальных скважин за счет полного цементирования хвостовика. Это позволяет ускорить проведение МГРП и получить экономический эффект до 9 млн рублей за цикл на одной скважине.

Использование муфт нового образца дает возможность проводить операции гидроразрыва с неограниченным количеством стадий и увеличить запускной дебит скважин.

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