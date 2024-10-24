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В Евросоюзе назвали срок погашения кредита Украине на €35 млрд под активы России

Срок погашения кредита ЕС Киеву на €35 млрд под активы РФ составит 45 лет

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Global Look Press

Кредит Европейского союза Украине на €35 млрд с погашением из доходов от замороженных активов Российской Федерации будет предоставлен на срок до 45 лет. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ожидается, что кредит будет доступен Киеву до конца 2024 года. Заимствования для выделения этого кредита будут гарантированы бюджетом ЕС, указано в документе.

В заявлении также говорится, что 95% средств, полученных в результате изъятия активов России, поступят в бюджет Европейского союза и будут использованы с целью помочь Украине обслуживать и погашать свои кредиты. Оставшиеся 5% поступят в «Европейский фонд мира», который финансирует мероприятия ЕС, имеющие военное и оборонное значение.

В Совете ЕС также отметили, что кредит Киеву будет связан с планом реформ, представленным украинской стороной.

Ранее МИД России предупредил Запад о последствиях изъятия активов РФ.

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