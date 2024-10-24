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Правительство намерено оплачивать простой работников в трех приграничных областях

Правительство обсудит компенсацию затрат на простой работников в трех областях

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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство России обсудит возможность выделения средств на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Вопрос будет рассмотрен на заседании в четверг, 24 октября. Правительство предполагает выделить министерству труда средства из Резервного фонда «для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника».

18 октября сообщалось, что правительство России утвердило алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, служащим в зоне специальной военной операции. Выплаты назначат военным, которые получали пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100% пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты. Кроме того, ежемесячная компенсация будет начисляться пропорционально времени участия граждан в СВО, ее не отменят и в случаях, если бойца захватят в плен или признают без вести пропавшим.

Ранее в Госдуме заявили, что россияне могут получить до 350 тысяч рублей для своего бизнеса.

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