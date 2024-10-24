Владельцы iPhone стали вдвое чаще делать одно дело

С сентября 2022 года доля владельцев iPhone среди заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилась вдвое. В сентябре 2024 года более 27,8% всех микрозаймов были оформлены с использованием смартфонов iPhone. Два года назад этот показатель составлял всего 13%. Об этом говорится в исследовании финансовой платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru»).

Тенденция роста доли пользователей iPhone среди заемщиков МФО связана с улучшением качества клиентской базы. В Webbankir отметили, что с ужесточением требований со стороны ЦБ МФО стали внимательнее подходить к оценке потенциальных заемщиков, что также сказывается на предпочтениях клиентов. Смартфоны Apple традиционно стоят дороже устройств на базе Android, что может свидетельствовать о финансовой устойчивости их владельцев и, соответственно, об их большей кредитоспособности.

На фоне увеличения доли владельцев iPhone среди заемщиков снижается доля пользователей устройств на базе Android. В сентябре 2024 года 70% заемщиков использовали Android, тогда как год назад их было 78%, а два года назад — более 83%. Тем не менее, владельцы смартфонов с операционной системой Android все еще занимают значительную часть рынка, оставаясь в 2,5 раза более многочисленными среди заемщиков, чем владельцы iPhone.

Владельцы iPhone в среднем запрашивают более крупные суммы займов, чем пользователи Android. По данным за сентябрь 2024 года, средний размер займа, оформленного с iPhone, составил 14,1 тыс. рублей, тогда как владельцы Android запрашивали в среднем 13 тыс. рублей. В целом же средний размер микрозаймов за последний год заметно вырос – с 10,7 тыс. рублей в сентябре 2023 года до 13,3 тыс. рублей в сентябре 2024-го, что на 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Webbankir связали рост среднего размера займов с общим увеличением финансовых потребностей заемщиков и экономической ситуацией в стране, в которой продолжается инфляционное давление на потребителей.

Исследование было проведено на базе 1,5 млн займов.

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