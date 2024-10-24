Назван способ увеличить пенсии домохозяек с детьми

Государство могло бы софинансировать пенсионные накопления для домохозяек с детьми, отчисляя им в выбранный негосударственный пенсионный фонд более высокую сумму от 30 тыс. рублей, предложил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru».

«Если законодатели выступят с такой инициативой, она, скорее всего, может быть поддержана на высоком уровне. В других странах таких специальных мер поддержки женщин-домохозяек нет, а на Западе женщины практически уравнены в правах с мужчинами. Но в ряде стран есть «безусловный базовый доход» в виде единовременных выплат, который часто используется не для сегодняшних расходов, а для того, чтобы отложить на будущее», — отметил экономист.

Он уточнил, что если у россиянок перерывы в трудовом стаже из-за того, что она сидела долго дома с детьми, в стране есть меры поддержки — от материнского капитала до пособий многодетным семьям. Лобода уточнил, что пенсию по старости получают все россияне, но пенсионные баллы домохозяек могут оказаться низкими.

Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее депутат предложил индексировать пенсии по реальной инфляции.