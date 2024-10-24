Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван способ увеличить пенсии домохозяек с детьми

Экономист Лобода: власти могут софинансировать пенсии домохозяек с детьми

close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Государство могло бы софинансировать пенсионные накопления для домохозяек с детьми, отчисляя им в выбранный негосударственный пенсионный фонд более высокую сумму от 30 тыс. рублей, предложил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru».

«Если законодатели выступят с такой инициативой, она, скорее всего, может быть поддержана на высоком уровне. В других странах таких специальных мер поддержки женщин-домохозяек нет, а на Западе женщины практически уравнены в правах с мужчинами. Но в ряде стран есть «безусловный базовый доход» в виде единовременных выплат, который часто используется не для сегодняшних расходов, а для того, чтобы отложить на будущее», — отметил экономист.

Он уточнил, что если у россиянок перерывы в трудовом стаже из-за того, что она сидела долго дома с детьми, в стране есть меры поддержки — от материнского капитала до пособий многодетным семьям. Лобода уточнил, что пенсию по старости получают все россияне, но пенсионные баллы домохозяек могут оказаться низкими.

Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в 2024 году достигает 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее депутат предложил индексировать пенсии по реальной инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами