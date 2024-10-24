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Стало известно, какие отзывы пишут россияне о бывшем месте работы

«Работа.ру»: каждый десятый бывший работник оставил негативный отзыв о компании

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть — 28% — опрошенных россиян оставляли отзывы о прошлом месте работы, и каждый десятый из них высказался в негативном ключе. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберПодбор. Результаты есть у «Газеты.Ru».

18% оставили положительный отзыв.

Отзывы чаще всего оставляют москвичи и петербуржцы. Положительные комментарии в основном пишут специалисты из Свердловской (5%), Самарской (5%) и Ростовской областей (3%). Негативные отзывы чаще оставляли сотрудники из Нижегородской области (9%), Краснодарского края (6%) и Новосибирской области (3%).

Среди тех, кто оставлял отзыв на предыдущее место работы, 47% участников опроса уверены, что делиться своим опытом важно, чтобы помочь другим соискателям понять, чего ожидать от компании. Столько же респондентов (47%) считают, что все должны знать о плюсах и минусах данной организации.

Кроме того, 16% верят, что отзывы могут способствовать улучшению корпоративной культуры, а 14% хотят, чтобы компания приняла критику для улучшения условий труда. Наконец, 8% респондентов указали на другие причины — например, полезно составлять плюсы и минусы предыдущей работы для нового собеседования.

23% респондентов рассказали, что поменяли работу в течение этого года, в то время как 15% сделали это год назад. 11% участников опроса сменили место работы два года назад, а 18% — три-пять лет назад. 26% опрошенных не меняли место работы более пяти лет. Кроме того, 5% респондентов сообщили, что всю жизнь работают на одном месте, а 2% только недавно устроились на свою первую работу.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. россиян.

Ранее эксперт дала советы молодому руководителю.

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