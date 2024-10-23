Экономист объяснил, как высокая ключевая ставка ЦБ отразится на курсе рубля

На октябрьском заседании Банка России повышение ключевой ставки до 20% практически гарантировано. Об этом заявил ведущий аналитик «Финам» Александр Потавин. При этом, по его словам, которые цитирует ЕАН, такое решение станет хорошим фактором для поддержки стабильности рубля, поскольку уменьшит потребительскую активность и «запрёт» излишки денежной массы на депозитных счетах.

«Пока ставки высокие, все деньги идут в рублевые депозиты (свыше 92% от располагаемого денежного потока)», — пояснил Потавин.

По прогнозам эксперта, курс рубля до конца 2024 года сохранится на нынешнем уровне.

На заседании 25 октября Центробанк может повысить ставку как минимум до 20%, считают аналитики. Это рекордное значение для российского рынка, которое было достигнуто в феврале 2022 года. Сам ЦБ в преддверии заседания давал рынку достаточно жесткие сигналы.

Тем временем крупнейший торговый партнер страны КНР объявляет о самом масштабном денежно-кредитном стимуле в национальной экономике со времен пандемии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал сроки снижения ключевой ставки ЦБ.