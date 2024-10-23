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Стало известно, сколько россияне готовы платить за первый взнос по ипотеке

Level Group: лишь 1% ипотечников готов заплатить более ₽2 млн за первый взнос

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Только 1% россиян готов заплатить более 2 млн рублей за первоначальный взнос по семейной ипотеке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Level Group.

Треть россиян признались, что рассчитывают накопить на первый платеж от 1 до 1,5 млн рублей. При этом 7% опрошенных рассказали, что собираются брать ипотеку без взноса.

Каждый десятый участник опроса заявил, что планирует продать собственную квартиру и использовать полученные деньги для улучшения жилищных условий.

Большинство респондентов (61%) собираются взять в кредит от 6 до 10 млн рублей. Еще 17% намерены оформить ипотеку на сумму от 3 до 6 млн рублей. Более 10 млн рублей требуются только 3% россиян.

Семейная ипотека действует в России до 2030 года. Ставка по льготной программе составляет 6%. Воспользоваться ей могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Ранее эксперт по недвижимости дала советы по покупке или продаже квартиры.

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