Названы самые необычные вакансии в Москве

В Москве обнаружили ряд необычных вакансий, в их числе волшебник-таролог в одну из столичных кофеен. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

От соискателя требуется умение гадать на картах и кофейной гуще. Зарплату предлагают от 80 до 90 тыс. рублей.

Кроме того, в Москве также открыты вакансии сомелье сакэ с зарплатой от 100 тыс. рублей и упаковщика-дегустатора на шоколадную фабрику с предложением в 300 тыс. рублей.

Иногда компании используют необычные описания вакансий для привлечения внимания соискателей, отметили в департаменте. Например, IT-компания может открыть поиск нажимателя кнопок/смотрителя в монитор/двигателя мышек, а на самом деле по описанию обязанностей становится понятно, что речь идет о специалисте службы поддержки.

До этого стало известно, кому из россиян предлагали самую низкую зарплату в октябре. Первое место заняли дворники.

Ранее каждому пятому россиянину предрекли зарплату почти 100 тыс. рублей в 2025 году.