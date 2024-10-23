Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые необычные вакансии в Москве

В Москве нашли вакансии волшебника-таролога, дегустатора шоколада и сомелье сакэ

close
Shutterstock

В Москве обнаружили ряд необычных вакансий, в их числе волшебник-таролог в одну из столичных кофеен. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

От соискателя требуется умение гадать на картах и кофейной гуще. Зарплату предлагают от 80 до 90 тыс. рублей.

Кроме того, в Москве также открыты вакансии сомелье сакэ с зарплатой от 100 тыс. рублей и упаковщика-дегустатора на шоколадную фабрику с предложением в 300 тыс. рублей.

Иногда компании используют необычные описания вакансий для привлечения внимания соискателей, отметили в департаменте. Например, IT-компания может открыть поиск нажимателя кнопок/смотрителя в монитор/двигателя мышек, а на самом деле по описанию обязанностей становится понятно, что речь идет о специалисте службы поддержки.

До этого стало известно, кому из россиян предлагали самую низкую зарплату в октябре. Первое место заняли дворники.

Ранее каждому пятому россиянину предрекли зарплату почти 100 тыс. рублей в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами