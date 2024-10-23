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Стало известно, как изменились цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге за год

«Домклик»: аренда квартир в Санкт-Петербурге за год подорожала на треть

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Olga Gavrilova/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге за год выросла в среднем на 30%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Домклик», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Сильнее всего аренда подорожала в Кировском районе — на 77% год к году. Также в лидерах по приросту оказались Фрунзенский (+50%), Пушкинский (+44%), Красносельский (+43%), и Василеостровский (+41%) районы.

Рост арендных ставок фиксируется практически во всех районах Санкт-Петербурга, за исключением Колпинского. За год снимать квартиру в нем стало на 12% дешевле.

Дороже всего арендовать жилье в центре города. Средняя стоимость стандартной квартиры площадью 35 «квадратов» здесь составит 55-67 тыс. рублей в месяц. Самые выгодные варианты размещения находятся в Колпинском районе. Цены на аренду в среднем составляют 22,3 тыс. рублей.

В других крупных российских городах наблюдается схожая динамика: за год арендные ставки выросли в среднем на 25-31%.

Ранее была названа цена аренды самой дорогой квартиры в Москве.

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