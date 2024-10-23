Турция тайно запретила экспортировать в РФ более 40 категорий товаров

Турецкие власти тайно ввели запрет на экспорт в РФ товаров военного назначения, произведенных в США. Об этом сообщила газета The Financial Times.

Журналисты выяснили, что Вашингтон направил Анкаре предупреждение о возможных последствиях сотрудничества с Москвой. В результате руководство республики заблокировало поставки в РФ более 40 категорий товаров американского производства.

Речь идет об оборудовании, якобы необходимом российским войскам для продолжения боевых действий на территории Украины. Среди таких товаров — микрочипы и системы дистанционного управления, говорится в материале.

По информации издания, Турция решила публично не объявлять о введении ограничений на экспорт в РФ из-за «политической чувствительности» данного вопроса. При этом авторы статьи выразили уверенность, что действия Анкары свидетельствуют об отсутствии у нее желания и дальше быть «спасательными кругом» для Москвы при обходе западных санкций.

Из публикации следует, что после февраля 2022 года российская сторона резко нарастила импорт товаров военного назначения из Турции. В начале боевых действий республика экспортировала в РФ соответствующие товары на общую сумму $3 млн, но к декабрю того же года этот показатель увеличился до $38 млн.

Ранее турецкий политик заявил, что Вашингтон угрожает Анкаре отключением от системы SWIFT.