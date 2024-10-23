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Стало известно о максимальном росте интереса россиян к кредитным картам

«Выберу.ру»: интерес граждан к кредитным картам достиг максимума за два года

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Depositphotos

Исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» показало, что интерес россиян к кредитным картам продолжает расти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным маркетплейса, число запросов пользователей на получение информации об условиях кредиток в разных банках в третьем квартале оказалось на 20% выше, чем во втором квартале текущего года, и на 40% выше, чем в третьем квартале прошлого года.

Согласно исследованию, чаще всего люди интересовались картами с лимитом до 200 тысяч рублей — на них пришлось 37% всех запросов. Еще 19% хотели оформить кредитки на 150 тысяч рублей. Лимит в 100 тысяч рублей рассматривали 18% пользователей, на 50 тысяч — 16% посетителей и только 10% интересовались лимитом в 30 тысяч рублей.

22 октября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) поделилось данными, согласно которым российские банки в сентябре выдали 1,75 млн кредитных карт, что на 16,3% меньше, чем в августе.

На фоне более жесткой политики Банка России кредитные организации стали тщательнее выбирать заемщиков: теперь они преимущественно работают с клиентами с высоким уровнем кредитоспособности, отметили в НБКИ.

Почему у россиян нет накоплений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, зачем нужно закрывать неиспользуемые кредитки.

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