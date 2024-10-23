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В России захотели «обелить» рынок драгметаллов

«Известия»: Минфин России разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министерство финансов России разработало новые меры по «обелению» рынка драгметаллов. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на подготовленный ведомством проект поправок в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Минфин предлагает обязать аффинажные заводы, занимающиеся очисткой ценных металлов, отслеживать цепочки поставок привезенного им сырья — минерального лома и отходов драгметаллов. Согласно проекту нормативного акта, предприятия должны будут использовать специальную государственную систему, контролирующую оборот драгоценных металлов. Речь идет о ГИИС ДМДК. Сейчас заводы не обязаны вести такой учет. Им нельзя будет принимать сырье, если в данную систему не внесена информация о драгоценных металлах.

Сегодня аффинажные заводы испытывают трудности при отказе в приеме драгметалла, если есть какие-то сомнения в поставщике, пояснил в беседе с изданием исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. По его словам, соответствующие поправки предоставляют заводам юридическое обоснование для этого.

Также из проекта поправок следует, что предприятия по очистке смогут отказаться от приема драгметаллов, если источник их происхождения не установлен или нет разрешительных документов.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 сентября следующего года.

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