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В Тюменской области открылись Дни культуры коренных народов

«Роснефть» познакомит тюменцев с культурой северных этносов

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В Тюменской области при поддержке компании «РН-Уватнефтегаз», входящей в «Роснефть», стартовали Дни культуры коренных народов. Об этом сообщается на сайте компании.

Тематические дни пройдут в этнографическом центре «Увăс Мир хот» (Дом Северных людей), созданном при поддержке «РН-Уватнефтегаза». Ожидается, что за две недели фестиваль посетят более 1 200 гостей.

Гостей познакомят с культурой северных этносов, их обычаями и традициями. В концертную программу открытия фестиваля вошли выступления танцоров и вокалистов горлового пения под сопровождение варгана. Для взрослых и детей были организованы экскурсии по этностойбищу, также можно было принять участие в играх по национальным видам спорта и дегустации блюд национальной кухни.

Кроме того, в рамках Дней культуры будут проходить интерактивные экскурсии и тематические мероприятия для школьников и многодетных семей. Для жителей Уватского района на фестивале будут организованы выступления творческих коллективов, соревнования по национальным видам спорта «Северное многоборье», мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставка фотографий и произведений северных поэтов и писателей.

Также гостям покажут фильм «Хозяин тайги», который познакомит с культурой и бытом восточных хантов. Программа фестиваля завершится в Уватском районе, где на 11 стойбищах сегодня проживают 30 семей коренных народов.

Отмечается, что на территории «Увăс Мир хот» круглогодично проходят обрядовые праздники и культурные события, концерты, интерактивные экскурсии, уроки краеведения и национального языка, мастер-классы. С начала года его посетили 14 800 туристов.

В «Роснефти» подчеркнули, что сохранение национальной культуры коренных народов Севера является одним из значимых направлений социальной политики компании. Ее предприятия реализуют множество социальных проектов в регионах своей деятельности.

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