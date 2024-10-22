Названо условие восстановления рыночной ипотеки

Восстановление спроса на рыночную ипотеку в России возможно в условиях ставки ЦБ ниже 15%, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Его слова приводит РИА Новости.

«Массовой рыночной ипотеки сейчас нет. Ее восстановление возможно, когда ключевая ставка опустится ниже 15% годовых», — сказал эксперт.

Снижения цен на новостройки в стране в ближайшем будущем ждать не стоит, предупреждают риелторы. Напротив, стоимость нового жилья продолжит расти.

На данный момент размер ключевой ставки в стране составляет 19% годовых. Следующее заседание Банка России состоится в пятницу, 25 октября. Ожидается, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. С большой долей вероятности ЦБ повысит ключевую ставку до 20%. Как это повлияет на вклады, кредиты и курс рубля — в материале «Газеты.Ru».

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