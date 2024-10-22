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Россия резко нарастила продажи муки за рубеж

«Агроэкспорт»: Россия с начала года нарастила экспорт муки в 1,3 раза

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Depositphotos

Россия по итогам января — сентября нарастила вывоз муки за границу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до более 920 тыс. тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Для сравнения: за первые девять месяцев прошлого года экспорт российской муки составил около 720 тыс. тонн.

Основными покупателями товара в этом году выступали Афганистан, Китай и Ирак.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу десятилетия объем экспорта российской муки может достигнуть 1,7 млн тонн.

До этого российские мукомолы обеспокоились ситуацией с рожью. Прогноз сбора ржи на текущий год составляет 1,4 млн тонн, что существенно ниже показателей прошлых лет. Для сравнения, в начале 90-х годов урожай превышал 16 млн тонн. По словам президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко, черный хлеб может стать экзотикой в стране.

Ранее производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты.

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