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ЕЦБ увидел в биткоине причину обнищания и раскола общества

В ЦБ Евросоюза назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества

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Dado Ruvic/Reuters

Рост цены биткоина ведет к обнищанию тех, кто им не владеет, а это усиливает угрозу раскола общества. Об этом заявили представители Европейского Центрального банка (ЕЦБ) в своей статье.

Директор по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и советник по тем же вопросам Юрген Шааф призвали всех, кто не инвестировал в биткоин, выступить против него. Они считают необходимым добиваться принятия законов, которые его запретят.

Сотрудники ЕЦБ заявили, что биткоин является спекулятивным пузырем, который в определенный момент может лопнуть и тем самым ударить по людям, вложившимся в криптовалюту.

Кроме того, на стоимость биткоина влияет политика, такая зависимость может оказывать влияние на важные события, в том числе результаты выборов, подчеркнули в ЕЦБ.

Тем временем в Евросоюзе уже планируют меры по сокращению использования биткоина. Италия планирует повысить налог на прирост капитала в биткоинах с 26% до 42% в рамках усилий по сокращению бюджетного дефицита.

Ранее финансист объяснила, стоит ли закупать биткоины на фоне обвала рынка.

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