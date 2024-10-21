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ФАС возбудила дело в отношении ВТБ

ФАС возбудила дело против ВТБ о нарушении закона о рекламе

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО «ВТБ» из-за нарушений в рекламе вклада. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%, которая вводила в заблуждение.

«Сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», — пояснили в ФАС.

По мнению ведомства, данные действия содержат признаки нарушения закона о рекламе. В случае их подтверждения банку грозит штраф.

До этого ФАС обязала ПАО «МТС» направить в российский бюджет 3 млрд рублей, которые, по данным ведомства, компания получила незаконным путем. В ведомстве подчеркнули, что рост тарифов не был экономически обоснованным, также это привело к ущемлению интересов абонентов.

Ранее стало известно, что более трети россиян не доверяют рекламе без маркировки.

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