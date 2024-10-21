В СберСеллере рассказали о продвижении продуктов страхования во время Олимпиады-2024

Игровая механика и точечное таргетирование могут существенно повысить вовлеченность аудитории и конверсионность сайта, заявила директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами СберСеллера Кристина Лайус.

Она отметила, что кейс со СберСтрахованием наглядно демонстрирует эффективность такого подхода.

Кристина Лайус рассказала, как СберСеллер подготовил креативную активацию для СберСтрахования во время Олимпиады-2024. В этом году компания продвигала продукт «Защита на любой случай».

Задачей кампании стало построение максимального охвата целевой аудитории.

Сейлз-хаус предложил искать релевантную аудиторию там, куда было приковано ее внимание всю первую половину августа — к Олимпиаде в Париже.

Для креативной активации выбрали спортивный портал «Чемпионат», который входит в медиахолдинг Rambler&Co. Основная аудитория портала интересуется и занимается спортом.

Читатели портала были вовлечены в прямые текстовые трансляции и активно следили за ходом Олимпиады. Посещаемость площадки в этот момент увеличилась.

СберСеллер предложил механику в виде теста, состоящего из трех этапов. На каждом из них пользователь отвечал на вопросы об олимпийских видах спорта и за правильные ответы получал бонусные секунды. В финале пользователи получали специально разработанный стикерпак для Telegram. Акция дополнительно анонсировалась на медиаресурсах Rambler&Co, Сбера и в соцсетях.

Спортивная аудитория портала «Чемпионат» начала активнее присматриваться к продуктам СберСтрахования в контексте спортивных событий на Олимпиаде в Париже и заботы о своей безопасности, ведь даже профессиональные олимпийцы сталкиваются с травмами.

«Мы убедились, что человекоцентричный подход СберСеллера позволяет нашим партнерам достигать значимых результатов в продвижении своих продуктов», — отметила Кристина Лайус.

По словам главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина, этот кейс показал, как можно эффективно и креативно создать интеграцию бренда в такое большое и сложное событие, как Олимпиада.

«Для СберСтрахования получился яркий креативный проект, который решил поставленные задачи», — заявил он.