Boeing сократит производство самолетов в попытке остановить кризис

Новый гендиректор Boeing Келли Ортберг принял решение остановить кризис в компании за счет сокращения производства самолетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи узнали, что Boeing не исключает реализации непрофильных или неэффективных активов. Руководство компании уже проанализировало отчеты о состоянии каждого подразделения и наметило «следующие шаги». В публикации подчеркнули, что на минувшей неделе компания достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для американской армии.

По данным издания, проблемы в Boeing влияют на всю отрасль. В начале осени компания предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777. Из-за этого производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems планирует уволить 700 рабочих.

15 октября авиакомпания Emirates подвергла критике Boeing за задержку поставок самолетов 777Х.

Ранее корпорация Boeing рассказала, что уволит из-за сложностей в бизнесе почти 10% персонала.