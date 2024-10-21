Экономист призвала защитить пенсионеров от колебаний курса рубля

Государство должно принимать дополнительные меры для защиты пенсионеров от возможных негативных последствий колебаний курса рубля. Об этом «Газете.Ru» заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Экономист уточнила, что мерами могут быть индексация пенсий в зависимости от инфляционных колебаний и контроль цен на важные товары.

«На бытовом уровне ослабление рубля ведет к росту цен на импортные товары и удорожанию зарубежных поездок, а на макроуровне — к увеличению инфляции, что отражается на стоимости товаров и услуг. Однако пенсионеры, согласно опросам, оказываются одной из наименее уязвимых к валютным рискам категорий населения», — отметила эксперт.

Финогенова сослалась на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), по которым в августе 2023 года только 29% граждан старше 60 лет назвали качество жизни зависящим от курса рубля. А 60% из них в принципе следят за динамикой курса. Финогенова подчеркнула, что сейчас большинство пенсионеров держат сбережения в рублях на депозитах из-за выгодных ставок.

По мнению эксперта, укрепление рубля с помощью мер позволит снизить инфляцию и поддержит покупательную способность населения, включая пожилых граждан.

В прогнозе социально-экономического развития России на 2025-й и плановый период 2026–2027 годов укрепления рубля по отношению к доллару не планируется.

Ранее экономист предрек снижение курсов доллара, евро и юаня к концу года.