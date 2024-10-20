Аналитик предсказал рост цен на продукты в России

Продуктовая инфляция в России достигла 20-25% и продолжит расти до конца года. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с Ura.ru.

По словам Разуваева, к концу года стоимость продуктов для новогоднего стола вырастет минимум на 15%. Аналитик отметил, что яйца подорожают еще на 5% к уже имеющимся 21,8% годовых, а сливочное масло за последние 12 месяцев выросло в цене на четверть.

«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые 2 трлн. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», — сообщил финансовый аналитик.

До этого стало известно, что логистические компании предупредили о возможных задержках поставок товаров из Китая. Среди причин назывались длинные выходные по случаю Дня образования КНР, нехватка контейнеров и заторы на погранпереходах.

Ранее РФ впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем.