Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик предсказал рост цен на продукты в России

Аналитик Разуваев: цены на продукты в России могут вырасти на 15% к Новому году

close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Продуктовая инфляция в России достигла 20-25% и продолжит расти до конца года. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с Ura.ru.

По словам Разуваева, к концу года стоимость продуктов для новогоднего стола вырастет минимум на 15%. Аналитик отметил, что яйца подорожают еще на 5% к уже имеющимся 21,8% годовых, а сливочное масло за последние 12 месяцев выросло в цене на четверть.

«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция. До конца года их планируют увеличить на внеплановые 2 трлн. Соответственно, инфляция будет выше, чем ждали. Я думаю, что по итогам года она достигнет 9-10% при целевом значении в 4%», — сообщил финансовый аналитик.

До этого стало известно, что логистические компании предупредили о возможных задержках поставок товаров из Китая. Среди причин назывались длинные выходные по случаю Дня образования КНР, нехватка контейнеров и заторы на погранпереходах.

Ранее РФ впервые за восемь лет вышла на полное самообеспечение картофелем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами