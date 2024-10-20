Стало известно, какими запасами золота располагает БРИКС

Страны БРИКС владеют более 20% мировых золотых резервов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты данных Всемирного совета по золоту.

По данным издания, во втором квартале 2024 года общемировые запасы достигли 29,03 тыс. тонн, из которых 6,2 тыс. тонн (21,4%) принадлежат странам БРИКС, исключая Иран и Эфиопию, не раскрывших свои данные.

Лидерами по запасам золота среди стран БРИКС являются Россия (2,34 тыс. тонн) и Китай (2,26 тыс. тонн), занимающие соответственно 37,6% и 36,4% от общего объема объединения. Далее следуют Индия (840,76 тонн), Саудовская Аравия (323 тонны), Бразилия (129,7 тонн), Египет (126,57 тонн), ЮАР (125,44 тонны) и ОАЭ (74,5 тонны).

В мировом масштабе США остаются лидером с 8,1 тыс. тонн золота, что составляет почти треть всех мировых резервов. За ними следуют Германия (3,35 тыс. тонн), Италия (2,45 тыс. тонн) и Франция (2,44 тыс. тонн).

В начале октября стало известно, что Народный банк Китая в сентябре снова не стал увеличивать свои золотые резервы на фоне резкого роста цен на драгметалл. Физический объем запасов остался прежним, несмотря на увеличение их стоимости до $191,47 млрд.

Ранее стоимость золота обновила исторический максимум.