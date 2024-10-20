Трейдеры не отреагировали на новые санкции против Ирана

Нефтяные трейдеры демонстрируют спокойствие в отношении новых санкций против иранского энергетического сектора. Об этом пишет Bloomberg.

После введения очередных ограничений 11 октября цены на нефть упали более чем на $5 за баррель.

«Мы ввели сотни и сотни санкций на постоянной основе против Ирана. Недавно мы значительно усилили наши санкции. Я подписала документ, который позволяет нам широко воздействовать на энергетический сектор Ирана», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Основной причиной снижения котировок стали признаки того, что Израиль намерен избежать ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. При этом экспорт нефти из исламской республики в третьем квартале 2024 года достиг 1,7 млн баррелей в день, что в 2,5 раза выше показателей второй половины 2019 года.

Около 80% ежедневного экспорта иранской нефти направляется в Китай, а большинство транзакций осуществляется в юанях. Американские власти воздерживаются от более агрессивных мер, опасаясь волатильности на нефтяном рынке и осложнения ситуации.

До этого на Западе заявили , что Россия восстанавливает импорт вопреки санкциям.

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