В России снизился спрос на ипотеку в крупнейших городах на рынке новостроек

Спрос на ипотеку на рынке новостроек России за период с января по сентябрь текущего года снизился до 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Спрос на ипотечные кредиты для покупки первичного жилья в России относительно аналогичного периода прошлого года снизился до 50-60%. При этом в первые недели октября чуда не произошло и спрос продолжает снижаться», — заявила собеседница агентства.

По данным исследования федеральной компании, за девять месяцев текущего года среди крупнейших городов России среднее количество ипотечных сделок на первичном рынке заметнее всего снизилось в Москве (-60%). Следом идет Краснодар — -49%, затем Пермь — -37%, Челябинск и Санкт-Петербург — -31%.

Как отметила Решетникова, эта динамика связана со снижением доступности ипотечных кредитов, поскольку ограничение льготных программ привело к сокращению их доступности для потенциальных покупателей. По словам собеседницы ТАСС, приобретать недвижимость по рыночной ставке готовы лишь те, кто каким-то причинам не может отложить покупку.

До этого гендиректор «Центрального Департамента Недвижимости» Анатолий Пысин заявил, что цены на новостройки в Москве до конца года снизятся еще на 5–10% от текущего предложения.

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