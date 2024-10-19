В одном из регионов России резко подорожали услуги репетиторов

Образовательные центры Ханты-Мансийского автономного округа в сентябре подняли цены на свои услуги на 10,96%. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Центробанка.

Аналитики ЦБ объясняют такое резкое повышение стоимости на различные виды образовательных услуг подорожанием оборудования для обучения и его обслуживания, а также увеличением расходов на коммунальные услуги и оплату труда.

До этого россиянам дали несколько советов, которые помогут выбрать качественного репетитора. Для начала необходимо определиться, для каких задач ребенку нужен преподаватель: подтянуть школьную программу, подготовиться к выпускным экзаменам и так далее. При поиске специалиста важно обращать внимание на отзывы, а также опыт и образование.

Ранее россияне рассказали, сколько, по их мнению, стоит идеальный репетитор.