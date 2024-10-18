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Альфа-Банк представил терминалы с возможностью биометрической идентификации покупателя

Новые биометрические терминалы Альфа-Банка начали работать в пилотном режиме

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк представил новое поколение платежных терминалов с возможностью биометрической идентификации покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Презентация прошла на проходящем в Москве форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.

В банке отметили, что новые терминалы работают на операционной системе Android, поддерживают все кассовые решения на рынке и обладают стильным дизайном, а также интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря мощным техническим характеристикам устройства обеспечивают быструю работу приложений.

Терминалы позволяют платить несколькими способами: картой, через СБП, кольцом, стикером, браслетом, часами и QR, позволяющими проводить оплату через различные банковские Pay-сервисы и с использованием биометрической идентификации. В ближайшем будущем предполагается интеграция цифрового рубля.

Для того, чтобы оплатить покупку по биометрии, достаточно нажать на кнопку на экране терминала «Оплатить одним взглядом» и посмотреть в камеру терминала.

В Альфа-Банке уточнили, что пока технология работает в пилотном режиме, масштабирование планируется в начале 2025 года.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил, что такие инновации способствуют развитию платежных решений в России, расширяя выбор инструментов оплаты.

«За 2 дня демонстрации новых терминалов на Finopolis-2024 было проведено более 300 успешных оплат с помощью биометрической идентификации покупателя, и это только начало», — рассказал он.

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