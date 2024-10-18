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Сбер запустил «AI-помощника банкира»

AI-ассистент поможет сотрудникам Сбера работать с клиентами

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Сбер

Сбер запустил технологию «AI-помощник банкира», которая занимается мониторингом рыночной информации про клиента и про отрасль, выбирает главное, суммирует и передает ее сотрудникам Департамента ключевых клиентов в удобном виде. Об этом на полях Московского финансового форума сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера отметил, что сегодня невозможно разделить финансовый сектор и технологии. Все банки, которые хотят оставаться конкурентоспособными, инвестируют в базовую цифровизацию, проведение исследований и экспериментов с технологиями.

По его словам, сейчас главной технологией, которая проникла во все бизнес-процессы, является искусственный интеллект.

«Сегодня у нас в фокусе применение генеративного ИИ, в частности создание AI-ассистентов для различных профессий, в первую очередь, для наших сотрудников», — заявил Александр Ведяхин.

Он уточнил, что на данный момент «AI-помощник банкира» на постоянной основе используют около 200 сотрудников, работающих с важнейшими клиентами.

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