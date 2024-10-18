Россиянам посоветовали избавиться от наличной валюты

Наличная иностранная валюта уже не может считаться безопасным инструментом для хранения сбережений. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, его слова передает корреспондент «Российской газеты».

Он отметил, что американцы и швейцарцы уже ввели ограничения на получение своих старых банкнот.

«Люди все равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш — не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — сказал Моисеев.

Недавно эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в настоящее время наблюдается девальвация рубля. Однако существует вероятность коррекции российской валюты, поэтому не стоит торопиться обменивать ее на доллары и евро. В дальнейшем рубль может частично отбить потери.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от долларов и евро.