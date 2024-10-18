Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали избавиться от наличной валюты

Замглавы Минфина Моисеев посоветовал россиянам избавиться от наличной валюты

close
Shutterstock

Наличная иностранная валюта уже не может считаться безопасным инструментом для хранения сбережений. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, его слова передает корреспондент «Российской газеты».

Он отметил, что американцы и швейцарцы уже ввели ограничения на получение своих старых банкнот.

«Люди все равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе. Кэш — не вариант, покупайте золото, оно у нас есть», — сказал Моисеев.

Недавно эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщил, что в настоящее время наблюдается девальвация рубля. Однако существует вероятность коррекции российской валюты, поэтому не стоит торопиться обменивать ее на доллары и евро. В дальнейшем рубль может частично отбить потери.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от долларов и евро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами