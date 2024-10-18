Россиянам рассказали о рисках, связанных с криптовалютами

Быстрое распространение криптовалют может привести к дестабилизации финансовых рынков. Об этом рассказал эксперт в области криптовалют Евгений Каминский, передает Pravda.Ru.

По его словам, такие последствия могут наступить в случае массового вывода средств пользователями. Он также отметил, что криптовалютные платформы иногда могут не предоставлять такой же уровень защиты, как традиционные банки. Из-за этого неопытные инвесторы могут столкнуться с рисками и значительными финансовыми потерями, предупредил Каминский.

«Несмотря на привлекательность криптовалют как альтернативы традиционным финансовым системам, важно учитывать связанные с ними риски и угрозы для глобальной финансовой стабильности», — добавил он.

В начале октября сообщалось, что Россия быстро догоняет США в майнинге криптовалют и платежах с их помощью, что вызывает серьезную обеспокоенность западных стран. По данным Bloomberg, в 2023 году объем добытых в России биткоинов достиг $3,5 млрд. Это привело к тому, что страна вплотную приблизилась к лидирующим позициям США в данной отрасли.

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