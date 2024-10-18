Экономист предупредил о риске роста цен на непродовольственные товары

Инфляция в России замедлится до уровня в 7,8-8,2% в ноябре, при этом существуют риски роста цен на непродовольственные товары. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Замедление инфляции возможно в ноябре 2024 года до диапазона 7,8-8,2%, вследствие снижения цен на продовольственные товары. Однако остаются риски роста цен на непродовольственные товары, сохраняются из-за проблем с импортом и увеличением издержек. Повышение ключевой ставки до 20% в октябре на очередном заседании совета директоров ЦБ РФ может помочь замедлить инфляцию. Инфляция продовольственных товаров, включая сельхозтовары — это устойчивый рост цен на продукты питания, вызванный факторами, такими как увеличение издержек, колебания валюты», — заявил он.

Инфляция непродовольственных товаров относится к росту цен на товары, такие как одежда и электроника, и может быть связана с изменениями в стоимости сырья и логистике, добавил Щербаченко.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в сентябре снизилась до 8,63 с 9,05% в августе. Цены на апельсины выросли на 14,8%, огурцы — на 6,3%, лимоны — на 2,6%, а подешевели капуста (-23,8%), морковь (-17%) и картофель (-15,8%). В сентябре продовольственные товары подорожали на 0,34%, несмотря на снижение цен на плодоовощную продукцию на 4,17%. В годовом выражении цены на продукты повысились на 9,15%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,62%, а услуги — на 0,51%.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.